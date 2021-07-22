Венгрия надеется договориться с Киевом о сохранении венгерского языка в школах Закарпатья

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, председатель Комитета министров Совета Европы Петер Сийярто надеется, что Киев и Будапешт договорятся об использовании венгерского языка в школах украинского Закарпатья, где обучаются представители венгерского национального меньшинства. Об этом Сийярто сказал в четверг на брифинге в Киеве, где он находится с визитом.

"16 сентября состоится заседание комиссии по вопросам образования. Надеюсь, мы достигнем новых результатов по вопросу использования венгерского языка в венгроязычных школах [Закарпатья]", - отметил он.

Комментируя подписанное в четверг с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой соглашение между Украиной и Венгрией о взаимном признании документов об образовании, в том числе и научных степеней, Сийярто сказал, что работа по этому документу длилась семь лет. "Надеемся, что в области образования мы решим проблемы. Нет нерешаемых проблем, только надо много работать", - добавил он.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал идеальной ситуацию, когда "национальные сообщества владеют одинаково хорошо как своим языком, так и украинским".

Ранее Будапешт заявлял о необходимости предоставить представителям венгерского меньшинства на Украине право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление. В то же время украинский закон "Об образовании" предполагает, что преподавание в школах страны, в том числе в Закарпатье, должно вестись на государственном языке.