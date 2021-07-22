Оппозиция на Украине требует отставки Зеленского из-за ухудшения транзитного потенциала

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского и правительства в связи с уничтожением, по их словам, транзитного потенциала страны. Об этом говорится в заявлении партии в четверг.

"После соглашения США и Германии по "Северному потоку" Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины, а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны", - отмечается в документе. В связи с этим ОПЗЖ потребовала "проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила государство".

При этом политическая сила обратила внимание на то, что соглашением, достигнутым США и ФРГ по "Северному потоку - 2", Украина получила от Запада "наглядный урок настоящего патриотизма". ОПЗЖ обвинила в этом политику действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко, которые "боролись с российским газом". "Эта бездарная политика двойных стандартов привела к катастрофическому росту цен и тарифов на газ для населения и промышленности. Власти выдумывали "обходные схемы", "реверсы", формулы "Дюссельдорф+", прочие сказки, а цены на газ на Украине росли", - говорится в заявлении.

Такая политика, добавили в ОПЗЖ, привела к тому, что "Порошенко и Зеленский угробили транзитный потенциал украинской ГТС". "Вся их энергетическая "политика" оказалась полностью провальной, загнала людей в нищету и нанесла миллиардные убытки национальной экономике. "Северный поток" заработал, а Зеленский и Порошенко - политические банкроты", - полагают в партии.

МИД ФРГ 21 июля опубликовал текст сделки с США, касающейся реализации "Северного потока - 2". Вашингтон пришел к выводу, что санкции не остановят строительство практически полностью готового газопровода. Вместе с тем США оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины". Германия также должна будет предпринимать "быстрые действия" на национальном уровне и "настаивать на эффективных мерах на уровне ЕС", отмечается в тексте.

В заявлении сказано, что Германия обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину после 2024 года и назначить с этой целью спецпредставителя. Кроме того, Берлин и Вашингтон обязуются сотрудничать в рамках диалога на высоком уровне между США и Евросоюзом по вопросам взаимодействия с Россией. В соответствии с достигнутыми с США договоренностями Германия обязуется создать для Украины "зеленый фонд" в размере не менее 1 млрд долларов и управлять им с целью содействия эффективности энергосектора страны.