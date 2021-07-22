Суд в Киеве обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене Зеленского

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело относительно возможной государственной измены президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию людей, которые, как утверждалось, были сотрудниками "ЧВК Вагнера". Об этом в четверг сообщил "5 канал".

"Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно наше заявление о совершении уголовного преступления по ст. 112 (государственная измена) зарегистрировать и внести в единый реестр досудебных расследований", - отметил в эфире канала бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук, который является одним из авторов иска.