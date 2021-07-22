МИД Вьетнама не располагает информацией о планах закупки нового российского истребителя

ХАНОЙ, 22 июля. /ТАСС/. МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) не располагает информацией о планах страны по закупке нового российского истребителя Су-75 Checkmate. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.

"У нас нет информации об этом", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Вьетнам закупать новый российский истребитель Су-75 Checkmate.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе авиасалона МАКС-2021 в Жуковском сообщил, что Checkmate будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся его серийные поставки.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства СРВ отметила, что Вьетнам последовательно проводит мирную оборонную политику, ориентированную на самозащиту. Поэтому закупка страной военной техники и оборудования отвечает интересам самообороны и соответствует задачам укрепления обороноспособности и подготовки военного персонала, указала представитель МИД СРВ.