Экс-министр Валери Пекресс будет баллотироваться на выборах президента Франции в 2022 году

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Глава столичного региона Иль-де-Франс, бывший министр Валери Пекресс будет баллотироваться на выборах президента Франции в 2022 году. Об этом она сообщила в четверг в интервью газете Le Figaro.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Франции, чтобы вернуть чувство гордости французам", - сказала она. "Надо положить конец десятилетию полумер, нерешительности, которые ведут к ослаблению страны", - подчеркнула Пекресс.

По итогам региональных выборов, которые состоялись во Франции в июне, она уверенно подтвердила свои полномочия в столичном регионе, который возглавляет уже шесть лет. До этого она неоднократно входила в состав правительства страны, занимая, в частности, посты министра бюджета и высшего образования.

Пекресс входила в команды президентов Жака Ширака и Николя Саркози, а на последних президентских выборах поддерживала кандидатуру Франсуа Фийона. Политик надеется собрать своих сторонников в широкую правоцентристскую коалицию, чтобы опереться на нее во время предстоящей предвыборной кампании.

Ранее о намерении баллотироваться на выборах президента Франции объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен и глава регионального совета О-де-Франс (север страны) Ксавье Бертран. Действующий президент республики Эмманюэль Макрон пока не сообщил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Следующие президентские выборы состоятся 10 и 24 апреля 2022 года. Президент Франции, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, избирается на пятилетний срок.

В списке самых популярных

Пекресс, которая родилась в национальный праздник Франции 14 июля 1967 года, входит в рейтинг наиболее популярных политиков страны. В одном из недавних интервью французский актер Ален Делон заявил, что видит на посту президента Франции Валери Пекресс. Она происходит из семьи преподавателей. В юности изучала русский язык и даже побывала в крымском лагере "Артек".

Пекресс, урожденная Валери Ру, окончила альма-матер французских политиков - Национальную школу администрации. Она дважды избиралась депутатом Национального собрания (нижней палаты парламента). Она замужем за предпринимателем Жеромом Пекрессом, они состоят в браке 27 лет, у них трое детей.