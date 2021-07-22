Алиев потребовал возмещения ущерба за незаконную эксплуатацию золотых рудников в Карабахе

БАКУ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил правовыми мерами в отношении иностранных компаний, незаконно эксплуатировавших золотые рудники на территориях, прилегающих к Нагорному Карабаху, если они не возместят ущерб, нанесенный его стране.

"На протяжении долгих лет иностранные компании незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это преступление, <...> и у этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо альтернативой этому является решение вопроса в правовой плоскости", - сказал Алиев в четверг в интервью телеканалу AzTV. Отрывки из него приводит информационное агентство АзерТАдж.

По словам президента, эти компании смогут спокойно жить только после того, как возместят нанесенный ущерб. "Иначе... их деловая репутация сильно пострадает", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что уже проведен анализ незаконно эксплуатировавшихся иностранными компаниями месторождений золота в прилегающих к Нагорному Карабаху Зангиланском и Кельбаджарском районах, которые перешли под контроль Баку после окончания военных действий в зоне карабахского конфликта. Он добавил, что для этого были приглашены международные консультанты.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.