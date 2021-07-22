В США предъявили новые обвинения в попытках вернуть в Китай находящихся в розыске лиц

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Власти США предъявили новые обвинения группе лиц, которые якобы по поручению властей Китая участвовали в операции по возвращению в эту страну людей, ранее объявленных в розыск в КНР и находящихся на американской территории. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства юстиции США.

Как следует из документа, речь идет о девяти лицах. По версии американской стороны, они действовали в качестве "агентов КНР без предварительного уведомления генерального прокурора" США. Всем им также инкриминируется "навязчивое преследование" находившихся в США людей.

Обвиняемые, по данным Минюста США, "действовали под руководством представителей правительства КНР". Указанные лица якобы вели слежку за находившимися в США людьми и пытались оказать на них давление, чтобы "вынудить вернуться в КНР".

В октябре 2020 года Минюст США обвинил восемь человек в том, что они по указанию властей в Пекине добивались "возвращения в Китай для суда" людей, находившихся на американской территории. В США данную операцию назвали Fox Hunt ("Охота на лис"), уточнили в ведомстве.

Теперь список обвиняемых изменен. Из него исключено имя одного человека и добавлены два новых: Ту Лань и Чжай Юнцян. По версии американских властей, Ту Лань является "китайским прокурором". Он якобы приехал в США и был одним из руководителей указанной операции.

В октябре прошлого года Минюст США заявил, что несколько человек из числа участников указанной операции задержаны. Среди них были граждане Китая и США. В ведомстве отмечали, что многие из разыскиваемых китайской стороной лиц "вполне могут быть виновны". Вместе с тем, по версии Минюста США, некоторые из этих людей являются "политическими оппонентами, диссидентами, критиками" властей КНР.