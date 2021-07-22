WSJ: Вашингтон и Багдад заявят о необходимости вывода войск США из Ирака до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Власти США и Ирака намерены выступить с заявлением о том, что американские боевые части следует вывести из этой ближневосточной страны до конца текущего года. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, "ключевые официальные лица Ирака и США планируют опубликовать заявление с призывом к выводу боевых частей США из Ирака к концу текущего года". Они также подчеркнут, что "военное присутствие США по-прежнему будет нужно" и после этого. Как уточнили источники, указанное заявление планируется для того, чтобы "позволить иракскому руководству ослабить политическое давление со стороны придерживающихся жесткой линии шиитских групп, которые хотят, чтобы все 2,5 тысячи американских военных покинули страну". Вместе с тем, как говорится в материале, Багдад сможет "сохранить поддержку сил безопасности Ирака" со стороны США.

Как уточнил американский чиновник, Вашингтон планирует выполнить положения указанного заявления "главным образом путем изменения задач некоторых сил США в стране, а не сокращения американского присутствия". "На самом деле это не корректировка численности, а, скорее, уточнение того, какие задачи будут выполнять силы в соответствии с нашими стратегическими приоритетами", - уточнил данный источник. Опрошенные журналистами издания эксперты полагают, что для большинства американских военных в стране "повседневные обязанности изменятся мало".

Заявление, как ожидается, будет приурочено к визиту в США премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Казыми 26 июля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, отвечая на вопрос о перспективах вывода сил из Ирака, сообщила, что Вашингтон продолжает консультации с Багдадом по теме присутствия американского контингента в этой стране. Псаки пояснила, что больше информации появится после визита аль-Казыми.

В публикации приводится комментарий министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. "Нам не нужно больше бойцов, поскольку они у нас имеются", - отметил он. "Что нам нужно? Нам нужно сотрудничество в разведывательной сфере. Нам нужна помощь в подготовке [военных]. Нам нужны силы для поддержки с воздуха".

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех зарубежных сил. Позднее аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.