США обсуждают с Ираком вопрос присутствия американских сил в этой стране

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают консультации с Ираком по теме присутствия американского контингента в этой стране, больше информации появится после визита иракского премьер-министра Мустафы аль-Казыми 26 июля в Вашингтон. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о перспективах вывода сил.

"Премьер-министр Ирака заявил на прошлой неделе, что даже если понадобится сокращение американских войск в их боевой роли, иракское правительство запросит продолжения поддержки США и коалиции по тренировке, логистике иракских сил, обмену развединформацией и другим сферам сотрудничества по безопасности", - сказала она.

"Мы ответили на этот запрос, консультации между нашими делегациями были невероятно конструктивными, при этом они продолжаются, - отметила Псаки. - Войска США находятся в Ираке по приглашению властей для поддержки иракских сил в борьбе с ИГ [запрещенная в РФ террористическая организация]".

По ее словам, администрация постоянно обсуждает деятельность американских сил в Ираке и изменение миссии. "ИГ остается угрозой, основные операции завершены, потенциал иракских сил существенно вырос", - считает пресс-секретарь Белого дома.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех зарубежных сил. В середине марта нынешнего года иракский президент Бархам Салех уточнил, что численность американских войск в арабской республике не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле аль-Казыми заявил, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.