Глава ЦРУ уверен, что КНДР продолжит развивать ядерную и ракетные программы

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. КНДР будет и дальше наращивать свой потенциал в сфере баллистических ракет и ядерного оружия. Уверенность в этом в четверг выразил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США.

"Нет, никаких сомнений в этом нет. Они последовательно расширяли как ракетную, так и ядерную программы на протяжении последних лет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что такое положение дел представляет собой "очень страшную угрозу".

В июле глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с КНДР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова в любое время и в любом месте и ожидают от Пхеньяна конструктивного ответа.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп принял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.