Конституционный суд Молдавии утвердил результаты парламентских выборов 11 июля

КИШИНЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии подтвердил отчет Центральной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов в парламент и утвердил мандаты новоизбранных депутатов. Решение об этом принято в пятницу на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба судебной инстанции.

"Подтвердить результаты внеочередных выборов в парламент Республики Молдова 11 созыва от 11 июля 2021 года. Признать действительными мандаты депутатов парламента, избранных на основании результатов голосования", - зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.

Согласно этим данным, пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) получила в 101-местном парламенте 63 мандата, что позволяет ей сформировать парламентское большинство и самостоятельно утвердить правительство. В оппозиции к ней будет находиться Избирательный блок коммунистов и социалистов, получивший 32 мандата. Об этом уже заявил лидер входящей в блок Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон. Еще 6 мандатов получила партия "Шор".

Досрочные выборы прошли на фоне политического кризиса. После победы на выборах 2020 года новый президент Майя Санду добилась отставки правительства, сформированного ПСРМ, и заблокировала утверждение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором у фракции поддерживающей Санду ПДС было всего 15 депутатов. Законодательный орган контролировала ПСРМ (37 мандатов) при поддержке фракции "Шор" (9 мандатов) и ряда других депутатов. Проевропейские "Платформа "Достоинство и правда" (11 мандатов), а также Демократическая партия Молдовы (10 мандатов) в новый состав парламента не попали.

Корректность досрочных выборов ранее подтвердили наблюдатели, в том числе от ОБСЕ и СНГ. После выборов Додон поздравил своих оппонентов с победой, сообщив, что не будет опротестовывать итоги выборов. Согласно конституции, новоизбранные депутаты должны собраться на первое заседание не позднее чем через 30 дней после голосования.