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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Должность занял Александр Литвиненко
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко EPA-EFE/JACEK TURCZYK
Описание
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко
© EPA-EFE/JACEK TURCZYK

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте главы украинского государства.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований, от этой должности Зеленский освободил его своим указом в пятницу.

Александр Литвиненко с 2014 по 2019 год занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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