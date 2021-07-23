В Марокко заявили, что никогда не имели дел с израильской компанией NSO Group

РАБАТ, 23 июля. /ТАСС/. Марокко, ставшее фигурантом расследования неправительственной организации Forbidden Stories ("Запретные истории") и ряда изданий, никогда не имело дел с израильской компанией NSO Group. Об этом, как передает информационный портал "360", сообщил в пятницу адвокат Оливье Барателли, представляющий интересы североафриканского королевства.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной NSO Group. Ранее с подобными утверждениями выступала международная правозащитная организация Amnesty International.

Барателли опроверг обвинения, выдвинутые против Марокко, призвав авторов расследования предоставить доказательства. "17 приблизительных оценок не дают достоверность. Марокко никогда не использовало программное обеспечение Pegasus, равно как никогда не имело дел с компанией NSO Group", - отметил он.

В четверг стало известно, что власти Марокко приняли решение подать в уголовный суд Парижа иски за клевету против Amnesty International и Forbidden Stories в связи с опубликованным расследованием. Интересы королевства будет представлять Барателли.

"Марокканское государство намерено немедленно обратиться к французскому правосудию, потому что оно хочет пролить свет на ложные обвинения этих двух организаций, которые предъявляют данные без каких-либо конкретных и обоснованных доказательств", - заявил в пятницу адвокат.

По его словам, авторы "целиком и полностью необоснованного расследования нацелены на дестабилизацию глубоких дипломатических отношений между Марокко и Францией". "Марокко не намерено оставлять безнаказанным многочисленное вранье и фейковые новости, распространяемые в последние дни", - подытожил Барателли.

В среду генеральная прокуратура Марокко дала указание начать следственные действия по факту публикации в ряде иностранных СМИ "ложных утверждений, обвиняющих власти страны и вовлекающих национальные конституционные институты в дела, наносящие ущерб высшим интересам королевства". Национальной бригаде судебной полиции Марокко поручено провести тщательное расследование. В начале недели правительство Марокко категорически отвергло и осудило "необоснованные ложные обвинения", содержащиеся в расследовании Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств.