Эмиссар США обсудил в Варшаве ситуацию вокруг "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле обсудил в Варшаве ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2", а также заявил властям Польши о необходимости дальнейшего укрепления их демократических институтов и защиты свободы средств массовой информации. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

По его свидетельству, Шолле нанес визит в Варшаву, "чтобы подтвердить прочные отношения" США с союзницей по НАТО Польшей. С американским эмиссаром встретились заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач, представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский и спикер Сената Томаш Гродзкий. Шолле высказался на этих переговорах за "подход в духе кооперации к укреплению энергетической безопасности Польши и [всего] региона, а также к борьбе с климатическим кризисом", отметил Госдепартамент США. При этом Шолле затронул на состоявшихся консультациях "общую обеспокоенность, касающуюся трубопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, американский дипломат утверждал, что имеет место "российская агрессия", в отражении которой принимает участие Польша. Он также выразил признательность Варшаве за "продвижение демократии в Белоруссии".

Наконец, Шолле "поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления демократических институтов Польши и защиты свобод средств массовой информации как ключевых элементов здоровой демократии".

В рамках визита у Шолле состоялись и встречи с представителями деловых кругов и гражданского общества Польши. На первой рассматривались возможности укрепления двусторонних экономических связей, а на второй - "взаимная приверженность демократическим ценностям".

До приезда в Варшаву Шолле посетил Киев.