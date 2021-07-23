Блинкен считает, что талибы могут попытаться захватить власть в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Действия боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) указывают на то, что они могут попытаться силой захватить власть в Афганистане. Такую оценку американского руководства озвучил в пятницу в интервью телекомпании MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть серьезные опасения относительно действий талибов, которые указывают на то, что они могут попытаться силой захватить власть в стране", - указал Блинкен. По его словам, насильственный захват власти грозит тем, что Афганистан "станет государством-изгоем" и "не будет получать поддержку со стороны международного сообщества". "Мы активно используем дипломатические пути взаимодействия, потому что у этого конфликта <...> не может быть военного решения, и мы прилагаем усилия для того, чтобы положить ему конец", - указал глава Госдепа.

В четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США (Эн-пи-ар) сообщил, что радикальное движение "Талибан" в военном плане на данный момент закрепило свои позиции в Афганистане как никогда с 2001 года. Однако, по его словам, вариантов дальнейшего развития событий может быть много.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем во вторник и. о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.