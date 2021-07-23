Глава партии Саакашвили Ника Мелия поборется за должность мэра Тбилиси

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выдвинула своего председателя, депутата Нику Мелию в кандидаты на должность мэра Тбилиси. Мероприятие по представлению кандидатуры Мелии в пятницу транслировалось на странице партии в Facebook.

"Настало время, чтобы мэр Тбилиси гордо ходил по улицам Тбилиси и мог громко говорить о том, что служит Тбилиси, который стоит выше политики. Для меня Тбилиси намного выше политики", - сказал Мелия, объясняя свое решение бороться за кресло градоначальника.

Во вторник правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" во второй раз представила кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе на должность главы грузинской столицы. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в октябре.

Мелия уже баллотировался в мэры столицы в 2014 году. Тогда он проиграл кандидату от "Грузинской мечты" Давиду Нармании, который был мэром Тбилиси до октября 2017 года.