Reuters: США отказались от обвинений в мошенничестве с визами в отношении ученых из КНР

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США отказалось от выдвинутых год назад в отношении пяти исследователей из КНР обвинений в сокрытии информации о их связях с китайскими вооруженными силами при получении визы в Соединенные Штаты. Об этом пишет в пятницу агентство Reuters.

По его данным, соответствующие ходатайства Минюст направил в суды 22 и 23 июля, заявив, что действует так "в интересах правосудия". "Недавнее развитие событий в группе дел, в которых фигурируют обвиняемые, которые, как предполагается, имеют связи с Народно-освободительной армией Китая, информация о которых не была раскрыта [при подаче документов на получение визы], заставили Минюст переоценить эти судебные преследования", - приводит агентство заявление американского ведомства.

Как отмечает Reuters, все пять граждан КНР, проходившие по данным делам, были арестованы в прошлом году по обвинению в мошенничестве с визами. Свою вину они не признали.