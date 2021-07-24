На Украине объяснили санкции против Wildberries

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Санкции в отношении российской компании Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии РФ. Об этом сообщил в субботу министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

"Ретейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат - не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries", - написал он в Telegram-канале.

Министр поблагодарил президента Владимира Зеленского и СНБО, поддержавших инициативу Минкульта. "Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарратив - не место на Украине" , - отметил Ткаченко.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля, которым вводятся персональные санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании.

Указанным решением СНБО утверждены два санкционных списка. В первый вошли соучредители Wildberries, граждане РФ Владислав и Татьяна Бакальчук, представители этой компании Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко. Кроме того, санкции касаются гражданина Франции Жераля-Юбера Файяра, который значится как "учредитель неприбыльной организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции". Под санкции также попала француженка Кристель Неан. Отмечается, что она проживает в Донецке и является сотрудником "Международного пресс-центра Doni".

Второй санкционный список касается юридических лиц. В него попала компания Wildberries, а также ее структуры в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В него также включены "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции", и "Ассоциация Франция - Крым". Санкции введены сроком на три года.