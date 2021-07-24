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Власти Афганистана ввели в 31 провинции комендантский час для сдерживания талибов

Принятые ограничительные меры не затронут провинции Кабул, Панджшер и Нангархар

ТАСС, 24 июля. Власти Афганистана в субботу объявили о введении ночного комендантского часа по всей стране, за исключением трех провинций, для сдерживания деятельности радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

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По его данным, комендантский час объявлен с 22:00 до 04:00 по местному времени (с 20:30 до 02:30 мск) в 31 провинции страны, "чтобы остановить насилие и ограничить передвижения талибов". Уточняется, что принятые ограничительные меры не затронут провинции Кабул, Панджшер и Нангархар.

Информации о том, в течение какого времени будут действовать введенные ограничения, не приводится.

Ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских сил в республике. В стране наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем 20 июля и.о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.

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