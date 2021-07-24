Оппозиция заявила, что Киев саботирует "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Украинская власть открыто саботирует "формулу Штайнмайера", необходимую для мирного урегулирования на востоке страны. С таким заявлением выступила в субботу парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Министерство иностранных дел Германии призвало Украину выполнить свои обязательства, согласованные на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, и имплементировать в украинское законодательство так называемую формулу Штайнмайера, поскольку до сих пор украинская власть открыто саботировала этот необходимый для мирного урегулирования на востоке Украины шаг", - заявила ОПЗЖ на сайте партии.

Оппозиция напомнила, что позиция, предложенная в то время министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, была согласована еще в 2016 году лидерами стран "нормандского формата". Такую позицию поддерживает и международное сообщество, а также подтверждает резолюция Совета Безопасности ООН. "Формула Штайнмайера" обсуждалась и в ходе встречи с депутатами Бундестага, представителями дипломатических и деловых кругов Германии в Берлине 28 января 2020 года в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция", созданного по инициативе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Подобные встречи состоялись также в Москве и в Париже", - подчеркивается в заявлении.

ОПЗЖ выразила уверенность, что "реализация законодательных предложений, направленных на имплементацию "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство, является единственным путем для урегулирования конфликта на востоке Украины". "

Оппозиция считает, что "именно согласование "формулы Штайнмайера" в свое время стало большим шагом к миру и демонстрацией официальным Киевом политической воли к мирному урегулированию затяжного конфликта в Донбассе". "Украинская власть обязана принять эти изменения в законодательство, и "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться этого, чтобы минские соглашения в целом и "формула Штайнмайера" в частности были наконец реализованы ради мира на Украине, восстановления ее единства и сохранения территориальной целостности", - заявила ОПЗЖ.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Формула предполагает предоставление Донбассу особого статуса сначала на временной основе в день местных выборов. На постоянную основу он должен быть переведен только после того, как ОБСЕ подтвердит соответствие этих выборов международным стандартам. "Формула Штайнмайера" предполагает, что сначала в Донбассе проходят выборы, а потом Киеву передается контроль над границей.