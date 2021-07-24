США не считают, что введенные Пекином санкции станут инструментом давления на Вашингтон

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что введенные Китаем санкции против семи политиков, организаций, правозащитников и исследователей из США станут инструментом давления на Вашингтон в ходе предстоящих переговоров первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман с китайскими коллегами во время ее визита в Китай. Об этом заявил в субботу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке Шерман в КНР, представитель американской администрации высокого ранга.

"Я не думаю, что заместитель госсекретаря идет на эти переговоры с мыслью о том, что эти меры, эти действия, которые предприняла китайская сторона, станут инструментом давления на этих переговорах", - сказал он.

Шерман во время визита в Китай намерена заявить представителям властей КНР об обеспокоенности Вашингтона рядом действий Пекина.

"Думаю, можно ожидать, что она воспользуется возможностью объяснить нашу обеспокоенность многими действиями Пекина, в том числе теми, в связи с которыми мы недавно предприняли шаги самостоятельно, а также в координации с союзниками и партнерами", - отметил представитель администрации. Вместе с тем он добавил, что "есть важные глобальные вызовы", в связи с которыми США и Китай могут рассмотреть возможность для сотрудничества. "Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации между официальными лицами высокого ранга", - также заявил представитель американской администрации.

Шерман в ходе визита в КНР подчеркнет, что Вашингтон не хочет перерастания соперничества с Пекином в конфликт, заявили в администрации США.