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В Ираке задержали подозреваемых в подготовке и совершении теракта в Багдаде

Теракт привел к гибели 30 граждан и ранению более 50 человек

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Подозреваемые в подготовке и совершении произошедшего 19 июля теракта в Багдаде, в котором погибли 30 человек, задержаны иракскими правоохранительными органами. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

"Слезы и горе семей, потерявших своих родственников в теракте в районе Мадинат-Садр, были той дорогой и тем маяком, что привели нас к операции по задержанию всей трусливой террористической сети, спланировавшей и совершившей вероломное нападение на рынок Эль-Вухилят. Сегодня виновные предстанут перед законом и перед нашим народом. Они будут уроком для каждого, кто намеревается совершить подобное преступление", - написал глава кабмина на своей странице в Twitter.

В понедельник ближе вечеру на оживленном рынке в населенном преимущественно шиитами восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр прогремел взрыв. В тот момент там было особенно многолюдно, поскольку многие иракцы целыми семьями с детьми пришли, чтобы купить все необходимое перед одним из главных мусульманских праздников Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения, у тюркских народов более известен как Курбан-байрам, в этом году в большинстве арабских стран выпадал на 20-22 июля). Как сообщило следствие, крупный теракт, приведший к гибели 30 граждан и ранению более 50 человек, осуществил террорист-смертник, на котором был пояс со взрывчаткой.

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