Глава офиса Меркель не исключил введения ограничений для непривитых от коронавируса

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил, что непривитым от коронавируса в Германии придется столкнуться с серьезными ограничениями в случае роста числа новых случаев заражения. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

"Вакцинированные будут определенно иметь больше свобод, чем непривитые", - сказал Браун. Он подчеркнул, что власти обязаны защищать здоровье граждан и в случае высоких темпов распространения коронавируса, несмотря на развитую концепцию тестирования, непривитым придется сократить контакты.

"Это может также означать, что определенные предложения, например, посещения ресторанов, кино, стадионов, даже для сдавших тесты непривитых станут недоступны, поскольку риск слишком велик", - заявил глава офиса Меркель. Браун указал на то, что при негативном сценарии развития ситуации показатель распространения коронавируса может составить к концу сентября до 850 случаев на 100 тыс. жителей в течение недели. На сегодня этот показатель, для сравнения, составляет 13,8 случая. В такой ситуации, по словам Брауна, количество инфицированных достигнет нового рекордного уровня, что приведет к новым ограничениям.

Против предложения главы офиса Меркель уже выступил ряд немецких политиков, включая лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета. В интервью телеканалу ZDF он отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию и оказание давления на непривитых от коронавируса. Сейчас в ФРГ действует правило, согласно которому вакцинированные, выздоровевшие и сдавшие отрицательный тест имеют одинаковый доступ на те или иные мероприятия. "Это хороший принцип. В свободном государстве права прописаны не только для определенных групп", - подчеркнул Лашет.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии коронавирусом заразились 1 387 человек. Число выявляемых каждый день случаев инфицирования в ФРГ растет примерно с начала июля.

Сейчас в Германии кроме масочного режима в торговых точках и других заведениях почти ничто не напоминает о локдауне. Накануне в Берлине даже прошел ЛГБТ-парад, в котором участвовали десятки тысяч человек. Во многих ресторанах уже не просят посетителей регистрироваться посредством специального мобильного приложения, а на улицах германской столицы снова появились туристы, правда, пока в основном из соседних стран Европы.

В то же время рост числа инфицированных вызывает тревогу политиков. На текущей неделе канцлер Ангела Меркель указала на то, что динамика распространения коронавируса беспокоит власти. "У нас снова рост по экспоненте", - констатировала Меркель. Она призвала соблюдать правила социальной дистанции и масочный режим, а также заблаговременно разработать меры для защиты от распространения ковида.