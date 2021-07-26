СМИ: в столицу Туниса ввели правительственные войска

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения правительственной армии введены в воскресенье вечером в столицу Туниса. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, войска заняли позиции в центре города, в частности, рядом со зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании.

Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, который объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.

Тем временем председатель АНП, лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши призвал тунисцев "действовать мирно для восстановления демократии", сообщает радиостанция Mosaïque FM.

Решения Каиса приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.