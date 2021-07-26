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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили об интенсивном обстреле позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

Подразделения армии Азербайджана принимают адекватные ответные меры, отметили в Минобороны республики

БАКУ, 26 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в ночь на понедельник позиций ВС республики с территории Армении на границе двух стран.

"26 июля начиная с 03:00 (02:00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района", - говорится в распространенном сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, "принимают адекватные ответные меры".

В воскресенье Минобороны Азербайджана также сообщало об обстреле позиций армии страны из снайперских винтовок и автоматов на этом участке границы с Арменией.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают о различных инцидентах.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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