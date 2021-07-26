Президент и премьер Самоа признали победу партии ФАСТ на парламентских выборах

СИДНЕЙ, 26 июля. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Самоа Туилаепа Малиелегаои, возглавляющий правящую Партию в защиту прав человека, признал поражение на всеобщих парламентских выборах, прошедших 9 апреля текущего года. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, Малиелегаои признал победу партии "Фаатуатуа и ле Атуа Самоа уа Таси" (ФАСТ) и обратился к ее лидеру Фиаме Матаафе с просьбой "дать ему и его правительству семь дней, чтобы покинуть должности".

Это заявление последовало за заявлением главы государства Туималеалиифано Суалауви II, поздравившим партию ФАСТ с победой, а ее лидера с тем, что она - первая женщина, ставшая премьер-министром в истории Самоа. Позднее президент призвал парламент собраться в ближайшее время, чтобы вновь избранные депутаты и члены правительства могли быть приведены к присяге.

Ожидается, что новое правительство Самоа соберется на свое первое заседание 28 июля.

Признание действующим премьер-министром Самоа поражения в ходе выборов положило конец конституционному кризису в Самоа, начавшемуся после того, как премьер-министр и глава государства отказались признать результаты всеобщих парламентских выборов, состоявшихся 9 апреля, и победу партии ФАСТ, получившей в ходе выборов 26 из 52 кресел в Законодательной ассамблее Самоа, что гарантировало ее лидеру Матаафе кресло главы правительства.

23 мая глава президент приостановил на неопределенный срок работу парламента и распорядился закрыть его здание. В ответ партия ФАСТ организовала сбор своей фракции в палаточном городке, где провела голосование по выбору премьера и министров, а затем привела к присяге избранное правительство. Действующий премьер-министр заявил, что прошедшие процедуры являются незаконными, и обвинил их участников в попытке организации госпереворота.