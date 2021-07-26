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Единый день голосования

БДИПЧ ОБСЕ получило приглашение России для осуществления наблюдения за выборами в Госдуму

Бюро по демократическим институтам и правам человека в настоящее время определяет формат миссии по наблюдению за выборами, сообщила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш

ВАРШАВА, 26 июля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ определяет формат миссии по наблюдению за выборами в Госдуму РФ после получения соответствующего приглашения от российских властей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш.

"БДИПЧ получила официальное приглашение от российских властей, чтобы наблюдать за выборами в сентябре. Мы уже провели оценку потребностей, как мы [обычно] это делаем в странах - участницах ОБСЕ, чтобы помочь определить размер и формат любой мониторинговой миссии, которая необходима для осуществления плодотворного наблюдения", - сказала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Запад будет стараться оказать влияние на выборы в России через наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы. Он отметил, что ЦИК РФ находится в контакте с БДИПЧ ОБСЕ по вопросу наблюдения за выборами. Министр напомнил, что единственным обязательством страны - участницы ОБСЕ является приглашение международных наблюдателей на общенациональные выборы, при этом требований относительно их количества и сроков их приглашения нет.

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РоссияЕдиный день голосования
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