Учредительное заседание парламента Молдавии отложили на 29 июля

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Учредительное заседание парламента Молдавии, на котором должен был быть избран председатель законодательного органа и его заместители, было приостановлено в понедельник по просьбе депутатов президентской Партии действия и солидарности (ПДС). Как передает, корреспондент ТАСС, после этого депутаты ПДС покинули зал заседания.

"Предлагаю приостановить сегодня работу и собраться в четверг. Это время необходимо нам, чтобы определиться с кандидатурами на пост председателя и его заместителей", - сказал лидер ПДС Игорь Гросу, когда завершила выступление перед депутатами президент страны Майя Санду.