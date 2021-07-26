СМИ: сторонники президента Туниса разгромили офис партии "Ан-Нахда" в Меденине

ТУНИС, 26 июля. /ТАСС/. Протестующие в городе Меденин разгромили и сожгли имущество в офисе исламистской партии "Ан-Нахда" в городе Меденин на востоке страны. Об этом сообщает в понедельник радиостанция Mosaïque FM.

Группа сторонников президента Туниса Каиса Саида, остановившего в воскресенье работу парламента, совершила нападение на офис партии. В ходе штурма здания были выбиты стекла и двери. Манифестанты вынесли имущество партии на улицу и подожгли его. Другие государственные или частные строения в городе, как отмечает радио, не пострадали.

Нападения на офисы "Ан-Нахда" прошли минувшей ночью в еще нескольких городах страны. В частности, в городе Беджа (северо-запад Туниса) протестующие граждане разгромили региональное отделение партии. В Кебили (запад страны) офис партии исламистов был сожжен группой молодых людей. В городе Кайруан (северо-восток) демонстранты разгромили фасад регионального штаба "Ан-Нахды" и сожгли логотип партии.

В воскресенье президент Туниса Каис Саид остановил работу Ассамблеи народных представителей (парламента), спикером которого является лидер "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши. Это решение было принято после того, как в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

Партия "Ан-Нахда" ("Возрождение") была основана 6 июня 1981 года. На протяжении нескольких десятилетий действовала нелегально. Официальное разрешение на политическую деятельность получила 3 марта 2011 года после того, как по итогам второй "жасминовой революции" подал в отставку и бежал в Саудовскую Аравию президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али.