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СМИ: армия Туниса блокировала здание правительства

Военные перекрыли здание по периметру и не пропускают на его территорию сотрудников
© REUTERS/Zoubeir Souissi

ТУНИС, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения Национальной армии Туниса блокировали в понедельник входы во Дворец правительства в столичном районе Касба. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

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Сообщается, что военные перекрыли здание по периметру и не пропускают на его территорию сотрудников. Данные о каких-либо столкновениях или беспорядках в связи с этой ситуацией не поступали.

Между тем работа МВД Туниса временно будет курироваться главой службы безопасности президента страны Халидом аль-Яхъяви. Как сообщила газета Shorouk, соответствующее распоряжение дал президент Каис Саид.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании. Решения президента были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

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