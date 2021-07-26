Силы безопасности Туниса ворвались в офис телеканала Al Jazeera

ТАСС, 26 июля. Силы безопасности Туниса взяли штурмом офис катарского телеканала Al Jazeera. Об этом сообщил в понедельник телеканал на своей странице в Twitter.

"Тунисские силы безопасности штурмуют наш офис и выгоняют из него всех коллег-журналистов. Мы не получали предварительного уведомления о закрытии нашего офиса силами безопасности", - приводит телеканал слова директора тунисского представительства Лотфи Хаджи. Он отметил, что представители органов безопасности попросили сотрудников телеканала "выключить телефоны и компьютеры и отключить электропитание". Телеканал утверждает, что представители силовых ведомств не были одеты в соответствующую форму и заявили, что "выполняют инструкции". Причины такого решения тунисских властей пока не приводятся.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании.