В ДНР откроются 255 информцентров для консультаций по голосованию в Госдуму

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Жители Донецкой народной республики (ДНР), получившие гражданство РФ, смогут получить консультации о голосовании на выборах депутатов Госдумы в специальных информационных центрах. Всего в республике планируется открыть 255 информцентров, сообщила в понедельник руководитель центра "357" Анна Гайворонская.

"С 26 июля открываются 23 информационных центра в Горловке, Докучаевске, Донецке, Макеевке, Ждановке, Торезе, Харцызске, Ясиноватой, Енакиево, Амвросиевском, Старобешевском, Новоазовском районах, а также в поселке городского типа Тельманово. Со 2 августа 2021 года будут открыты дополнительные информационные центры, общее их количество составит 255", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По ее словам, в учреждениях также можно получить помощь в подаче заявлений на получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг. Уточняется, что информцентры будут работать с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 (совпадает с мск), а также по пятницам - с 8:00 до 16:00 без перерыва.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Центризбирком России 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате.