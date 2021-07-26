Президент Колумбии попросил США включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма

БОГОТА, 26 июля. /ТАСС/. Венесуэла заслуживает того, чтобы США включили ее в список спонсоров терроризма. С таким утверждением выступил в понедельник президент Колумбии Иван Дуке.

"Диктаторский режим в Венесуэле укрывает на своей территории преступников, подобных Ивану Маркесу и Романье (лидеры расформированной леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" - прим. ТАСС), и это потворство заслуживает того, чтобы США объявили этот режим спонсором терроризма", - написал он в Twitter.

К записи он приложил видео своего выступления на международном семинаре по борьбе с городским терроризмом. В нем президент утверждал, что на территории Венесуэлы скрывается преступная группировка, которая, по версии колумбийского следствия, несет ответственность за покушение на Дуке. 25 июня неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились глава государства, министр национальной обороны Колумбии Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал.

В мае 2020 года США внесли Венесуэлу в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Данная мера подразумевает запрет на продажу или выдачу лицензии на экспорт в эти страны предметов военного назначения и услуг. В качестве обоснования своего решения власти США указали, в частности, сотрудничество Каракаса с леворадикальной повстанческой группировкой из Колумбии "Армия национального освобождения" (АНО).