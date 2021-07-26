СМИ: силы обороны Эстонии направили Литве 50 км колючей проволоки для охраны границы

ТАЛЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Силы обороны Эстонии направили в Литву первые 50 км колючей проволоки для укрепления границы с Белоруссией. Об этом сообщила в понедельник программа "Актуальная камера" телеканала ETV+.

По ее информации, заграждение выделено из резервов Сил обороны. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет 24 июля пообещал безвозмездно направить в Литву 100 км колючей проволоки, чтобы Литва могла ускорить укрепление границы, а также три беспилотных летательных аппарата для контроля ситуации на границе.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 730 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.