Глава МИД Венесуэлы обвинил власти Колумбии в создании "фабрики террористов"

БОГОТА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Колумбии замешано в отправке наемников в другие страны для осуществления покушений на президентов. С таким утверждением выступил в понедельник министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса после того, как президент соседней страны Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве терроризму.

"Иван Дуке, не будь таким циником. Вы находитесь во главе наркогосударства, которое экспортирует наркотики и насилие. У вас у власти фабрика террористов, которая лишила жителей шанса на мир внутри страны и отправляет наемников, чтобы порождать насилие и убивать президентов в регионе", - написал министр иностранных дел Венесуэлы в Twitter.

Ранее Дуке сказал, что Венесуэла заслуживает того, чтобы США внесли ее в список спонсоров терроризма. По мнению президента Колумбии, Каракас позволяет скрываться на территории страны преступным группировкам, орудующим в соседней республике.

В мае 2020 года США внесли Венесуэлу в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Данная мера подразумевает запрет на продажу или выдачу лицензии на экспорт в эти страны предметов военного назначения и услуг. В качестве обоснования своего решения власти США указали, в частности, сотрудничество Каракаса с леворадикальной повстанческой группировкой из Колумбии "Армия национального освобождения".