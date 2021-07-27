США объявили о возобновлении ускоренной депортации нелегальных иммигрантов

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США объявило о возобновлении с понедельника процедуры ускоренной депортации семей нелегальных иммигрантов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Начиная с сегодняшнего дня [с 26 июля], некоторые семьи <...> подлежат процедуре ускоренной депортации. Ускоренная депортация - это законная процедура по высылке тех семей, которые не имеют законных оснований находиться на территории США", - отметили в министерстве.

Американские власти также предостерегли от попыток незаконного проникновения в США. "Эти действия опасны и могут повлечь долгосрочные иммиграционные последствия для лиц, которые попытаются это сделать", - говорится в тексте.

По утверждению ведомства, администрация США работает над созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы.

Действующая администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных иммигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.