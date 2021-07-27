NYT утверждает, что власти Китая строят в Синьцзяне 110 шахт для запуска МБР

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Китая ведут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе строительство 110 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). С таким утверждением выступила в понедельник газета The New York Times.

Издание отмечает, что к соответствующим выводам пришли эксперты Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). Им якобы удалось ознакомиться со снимками, сделанными с коммерческих спутников.

По словам опрошенных The New York Times экспертов, строительство ведется в пустыне примерно в 100 км к юго-западу от города Хами. По их утверждению, ряд отличительных признаков свидетельствует о том, что речь идет о строительстве порядка 110 пусковых шахт.

В начале июля газета Washington Post утверждала со ссылкой на сотрудников Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния), что китайские власти ведут строительство 119 подобных шахт на территории провинции Ганьсу. По мнению The New York Times, в совокупности это может свидетельствовать как о расширении ядерного арсенала Пекина, так и о подготовке китайских властей к возможному участию в переговорах по контролю над вооружениями с участием США и России.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что Вашингтон обеспокоен сведениями о наращивании Пекином ядерной программы. Он также подчеркнул, что американские власти призывают принять практические меры по снижению ядерных рисков.