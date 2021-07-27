Сын Януковича попросил генпрокурора Украины разобраться в уголовном деле в отношении него

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр направил письмо генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой лично разобраться в уголовном деле, возбужденном в отношении него по обвинению в организации схемы неуплаты налогов. Об этом сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"А. Янукович требует от генерального прокурора лично рассмотреть все затронутые в жалобе нарушения и ожидает официального ответа на свое письмо", - написал Кирасир в Facebook. По версии следствия, Александр Янукович якобы вошел в сговор с руководством компании "Артемовск Вайнери" и организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн гривен (около $1,5 млн).

"Дело было наспех сфабриковано Генпрокуратурой лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС", - говорится в сообщении. В своем письме Янукович-младший обращает внимание на то, что налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, а сам обвиняемый не знаком с руководством компании.

Кроме того, подчеркивается в письме, прокуроры на Украине не допускают проведения судебной экспертизы, а также избегают допроса Александра Януковича, несмотря на его многочисленные заявления с просьбой об этом. "За семь лет [существования уголовного дела] прокуроры не предприняли ни единой попытки связаться с ним и/или направить соответствующий международный запрос в РФ", - говорится в сообщении. Александр Янукович считает, что генпрокурор Венедиктова "единолично ответственна за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей".

В начале июля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с денежных средств и ценных бумаг в украинских банках, принадлежащих Александру Януковичу.

После отъезда в 2014 году экс-президента Виктора Януковича с Украины правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.