СМИ: силы международной коалиции задержали двоих главарей ИГ на востоке Сирии

ТАСС, 27 июля. Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции провели десантную операцию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке арабской республики. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, в результате операции были задержаны двое главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию. Кроме того, по убеждению сирийских властей, Соединенные Штаты используют базы в Сирии в том числе для подготовки боевиков вооруженных группировок (включая террористов ИГ), которые воюют против сирийского государства.