На Украине раскрыли бизнес по продаже детей иностранцам

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу, ребенок "под ключ" стоил новым родителям $60 тыс. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СБУ.

"Дельцы наладили схему "поставок" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. "Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в состав группировки входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. Им предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.