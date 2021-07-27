Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму возглавит Ильхом Нематов

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Исполкома СНГ по итогам состоявшегося заседания Совета постпредов стран Содружества.

"На состоявшемся 27 июля заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества была согласована кандидатура главы миссии. Ее возглавит заместитель председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов", - отметили в Исполкоме.

Там заявили, что по приглашению Министерства иностранных дел РФ миссия наблюдателей от СНГ планирует осуществлять мониторинг избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, которые пройдут 19 сентября 2021 года. По словам главы Исполкома СНГ Сергея Лебедева, миссия наблюдателей от Содружества приступит к работе в конце августа.