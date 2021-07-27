Глава Пентагона заявил, что США стремятся к стабильным конструктивным отношениям с КНР

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о стремлении США к стабильным и конструктивным отношениям с Китаем и о нежелательности конфронтации между двумя странами. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мы не дрогнем, когда наши интересы под угрозой. Однако мы не стремимся к конфронтации. Я привержен достижению конструктивных, стабильных отношений с Китаем, включая вопросы связи в кризисных ситуациях с Народно-освободительной армией Китая", - приводит агентство выдержки из речи Остина в Сингапуре.

Reuters добавляет, что американская сторона заинтересована в поддержании каналов связи для снижения напряженности в случае возможных негативных инцидентов. Сам Остин с момента своего назначения в январе хотел встретиться с представителями китайских вооруженных сил. Как поясняет агентство, отношения между странами находятся "на самом низком уровне за последние десятилетия". Нынешняя вашингтонская администрация президента Джо Байдена назвала ранее соперничество с Пекином "главным геополитическим вызовом" этого века.

25-26 июля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посетила с официальным визитом Китай, в частности она встретилась с министром иностранных дел Ван И. Согласно сообщению Госдепартамента, Шерман "выразила озабоченность по поводу соблюдения прав человека" в Китае, а также обеспокоенность "поведением Пекина в киберпространстве, в Тайваньском проливе, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". В то же время она "подтвердила важность сотрудничества в сферах, представляющих глобальный интерес, таких как климатический кризис, борьба с распространением наркотиков, нераспространение (оружия массового поражения), региональные проблемы, включая КНДР, Иран, Афганистан и Бирму".

Китайская сторона в свою очередь в ходе переговоров предостерегла Вашингтон от дальнейшего вмешательства в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и прочие внутриполитические вопросы КНР. Пекин также потребовал от США отказаться от санкционного давления и пересмотреть их политику в отношении Китая. Среди прочего замглавы МИД КНР Се Фэн назвал США "изобретателями дипломатии принуждения" и обвинил их в создании искусственного образа врага из его страны ради решения своих внутренних проблем.