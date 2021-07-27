Пять стран - партнеров Евросоюза вслед за Брюсселем продлили санкции по Крыму

БРЮССЕЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Пять стран - партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, член европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 21 июня 2021 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2022 года", - отмечается в заявлении.

Эти страны присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал, что по меньшей мере еще одна страна-кандидат - Турция - также присоединится к санкционному режиму, однако Анкара от этого сразу же отказалась.

Санкции ЕС по Крыму направлены главным образом на жителей полуострова и работающие там предприятия. Физическим лицам, живущим в Крыму, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны ЕС готовы ставить им визы, только если у них остались украинские паспорта. ЕС также запретил все контакты с крымскими предприятиями, запретил своим судам заходить в крымские порты, а самолетам - совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключения допускаются только при экстренных ситуациях.