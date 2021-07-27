Число атак на сети США с использованием вирусов-вымогателей выросло на 300%

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Число атак с использованием компьютерных вирусов-вымогателей на сети в США увеличилось за последний год на 300%. Такие данные привел во вторник министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Вирусы-вымогатели - это одна из величайших угроз в сфере кибербезопасности, с которой мы сталкиваемся. Мы видели за прошлый год 300-процентный рост числа атак [на американские компьютерные системы] с применением вирусов-вымогателей", - заявил Майоркас, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Сената Конгресса США.

"Мы видели лишь в текущем году потери [американской экономики] вследствие [атак] вирусов-вымогателей, превышающие $300 млн", - отметил глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Он заверил, что сотрудники МВБ работают над решением этой проблемы "в тесной координации" действий с партнерами в других компетентных органах федерального правительства США и частном секторе. Американские власти помогают частному бизнесу США укреплять системы безопасности, призванные предотвращать атаки с использованием вирусов-вымогателей, заверил Майоркас.

Кроме того, он сообщил, что МВБ реализует "крупнейшую инициативу по найму [в свои ряды специалистов] по кибербезопасности" за всю сравнительно недолгую историю существования данного ведомства. МВБ было создано после терактов 11 сентября 2001 года.