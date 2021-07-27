В Госдепе назвали абсолютным приоритетом вывод иностранных сил из Ливии

РАБАТ, 27 июля. /ТАСС/. Алжир и США имеют схожее видение в отношении ситуации в Ливии. Об этом заявил во вторник в столице Алжира исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

В рамках своего визита в североафриканскую страны он провел ряд встреч, в том числе с главой МИД Алжира Рамтаном Ламамрой и премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом. Стороны обсудили пути углубления стратегического диалога, перспективы мирного урегулирования кризисов, актуальные региональные вопросы, включая кризис в Ливии.

"Алжир придерживается той же точки зрения, что и правительство США, в отношении ситуации в Ливии", - заявил Худ правительственному информационному агентству Algerie Presse Service.

"Поэтому мы полны решимости работать вместе над достижением общей цели, которая заключается в том, чтобы обсудить с нашими союзниками и партнерами, как именно мы можем создать условия, необходимые для скорейшего вывода иностранных сил [из Ливии] и проведения всеобщих выборов 24 декабря, чтобы обеспечить возвращение суверенитета ливийскому народу в кратчайшие сроки", - отметил Худ.

"Вывод всех иностранных сил [из Ливии] и прекращение всех иностранных военных интервенций является абсолютным приоритетом для администрации США", - добавил он.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей (ПП, избранный парламент) временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и исполняют свои обязанности в Триполи.

Между тем заседавшим в Швейцарии с 28 июня по 2 июля участникам форума не удалось договориться о конституционной основе для проведения общенациональных выборов. Как заявлял помощник генерального секретаря ООН, координатор МООНПЛ Райзедон Зененга, встреча завершилась безрезультатно, однако ООН "продолжит работать для выработки конституционного базиса выборов в декабре".