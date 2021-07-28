Премьер Ирака считает, что отношения республики с США вышли на новый уровень

КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Отношения Ирака и США вышли на новый уровень в целом ряде областей, таких как безопасность, экономика и культура. Об этом заявил во вторник иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми в интервью телеканалу Al Iraqiya по итогам визита в Вашингтон, где у него состоялась встреча с американским президентом Джо Байденом.

"Мы вышли на новый уровень в наших отношениях с США. В первую очередь это касается подготовки наших военных и сил безопасности <...>. Достигнуты договоренности о продолжении диалога в долгосрочной перспективе в таких сферах, как экономика, электроэнергетика, проблемы окружающей среды, культура", - указал глава правительства. Между тем, по его словам, в настоящее время Багдад нуждается в той помощи, которую американские специалисты оказывают армии республики.

Помимо этого, как сообщил аль-Казыми, "продолжаются контакты с крупнейшими [американскими] компаниями с целью разработки газовых месторождений в провинциях Ди-Кар, Басра, Майсан и Мутанна". В ближайшем будущем, уточнил он, в упомянутых районах "начнется реализация крупных проектов".

Кроме того, как заверил премьер, с Вашингтоном достигнута договоренность об увеличении приблизительно с середины августа поставок американских вакцин против коронавируса в ближневосточную страну.

В понедельник Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух государств в сфере борьбы с терроризмом продолжится. Он, в частности, пояснил, что американская сторона сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В марте нынешнего года иракский президент Бархам Салех сообщил, что численность войск США там не превышает 2,5 тыс. человек. В апреле аль-Казыми проинформировал, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента.