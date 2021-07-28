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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Минобороны Армении заявили, что Азербайджанские ВС отброшены на исходные позиции

В оборонном ведомстве отметили, что на всех остальных участках границы ситуация стабильная и находится под полным контролем ВС Армении

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Подразделения ВС Азербайджана, которые атаковали армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходный позиции, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Армении.

"По ситуации на 09:20 азербайджанские подразделения понесли потери и были отброшены на исходные позиции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На всех остальных участках границы ситуация стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские ВС продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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