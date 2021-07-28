В Литве поставлен антирекорд по числу задержанных за сутки мигрантов

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Самое большое число - 171 человек - нелегальных мигрантов, задержанных за сутки с начала текущего года на границе с Белоруссией, зафиксировано в среду Службой охраны государственной границы при МВД Литвы. Об этом сообщил журналистам представитель погранведомства по печати Гедрюс Мишутис.

"Отмечено самое массовое задержание в текущем году, однако рост числа нелегалов не является критическим. Были и раньше дни, когда задерживалось примерно аналогичное число нелегалов - 150-160 человек", - сказал он.

Все лица, незаконно пересекшие границу Литвы, представились гражданами Ирака либо предъявили свидетельствующие об этом документы. "Впервые все нелегалы, задержанные за сутки, предположительно являются гражданами одной страны", - отметил Мишутис.

С начала года с учетом прошлых суток на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 37 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.