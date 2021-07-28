В МИД Украины ожидают, что саммит "Крымской платформы" изменит отношение мира к Крыму

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве ожидают изменения отношения международного сообщества к теме Крыма после проведения первого саммита "Крымской платформы", который запланирован на 23 августа в Киеве. Об этом он заявил в среду на брифинге, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

"Крым для России уже стал "чемоданом без ручки". "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз. <...> Этот саммит станет регулярным, мы будем работать над этим. Убежден, что из года в год он будет привлекать большее число участников", - сказал он. В настоящее время, сообщил глава МИД, участие в саммите подтвердили представители 28 стран.

Кулеба также заявил, что в Киеве тему Крыма не будут считать "закрытой", пока крымская территория не вернется под контроль Украины.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее пообещали назвать участников ближе к мероприятию.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.