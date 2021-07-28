Духовный лидер Ирана провел последнюю встречу с уходящим правительством президента Роухани

ТЕГЕРАН, 28 июля. /ТАСС/. Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи провел в среду последнюю встречу с уходящим правительством президента страны Хасана Роухани. Об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

По словам духовного лидера, "главным наследием нынешнего кабинета министров для следующего правительства является неоправданность доверия Западу". "На последних переговорах [по ядерной сделке] наши дипломаты усердно работали и в отдельных случаях преуспели, но американцы упрямо стояли на своем", - сказал он.

Хаменеи добавил, что "США на словах обещали снять санкции, но на практике только выдвигали новые условия". "Они утверждали, что, если в текст не будут добавлены пункты о будущих переговорах по региональной политике [Ирана], ракетной программе и ядерной сделке, то соглашение не будет достигнуто", - отметил он.

Инаугурация нового президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет 5 августа. Он был избран на выборах 18 июля, набрав при явке 48,8% 17,9 млн голосов (около 62%). Отличительной чертой политика по сравнению с нынешним президентом Роухани является принадлежность к консервативному политическому лагерю.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Тегерана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с исламской республики, выполнения Ираном своих обязательств в атомной сфере, возвращения Вашингтона в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе также проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, потом - в первых числах июня. Затем переговорщики по ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду диалога.